الإطاحة بضابط "مزيف" وشبكة إرهابية في بغداد والسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية، يوم الأربعاء، الاطاحة بـ"شبكة إرهابية خطيرة" في محافظة السليمانية، نفذت العديد من العمليات الإرهابية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، نجحت في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ العديد من العمليات النوعية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود عناصر إرهابية هاربة من القضاء ومتورطة بالعديد من العمليات الإرهابية".

وبحسب البيان، باشرت مفارز مديرية المصادر البشرية التابعة إلى المديرية ذاتها وبالتنسيق مع جهاز مكافحة إرهاب السليمانية، بتنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة مكونة من (4) إرهابيين في المحافظة، شاركوا بالعديد من العمليات الإرهابية أبرزها المشاركة في الهجوم على قاعدة سبايكر، بالإضافة إلى تفجير ونقل العجلات المفخخة والانتحاريين في بغداد سابقاً".

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في إحدى دوائر الدولة المهمة، بعملية نوعية في منطقة منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.

وأوضحت الشرطة، في بيان ورد للوكالة، أن "عملية إلقاء القبض على المتهم تمت عن طريق نصب كمين محكم له ضمن المنطقة المذكورة، وجرى خلاله القبض عليه، وضبط بحوزته سلاح مسدس، وباجات ومعاملات مزورة".

في غضون ذلك، أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية من تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وكركوك، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وأكدت المديرية، أن مفارزها وبالتعاون مع القوات الأمنية البرية الماسكة في قواطع المسؤولية، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة في المحافظتين ذاتها، ألقت القبض على العناصر الإرهابية.

وأوضحت أن "المعتقلين من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، وكان أحدهم من مشتركي جريمة سبايكر، وجرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".