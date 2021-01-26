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الإطاحة بضابط "مزيف" كان يجمع معاملات وأموال في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-01-26T20:38:50+0000
الإطاحة بضابط "مزيف" كان يجمع معاملات وأموال في الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن اعتقال شخص كان ينتحل صفة ضابط في جهاز الامن الوطني ويتلقى أموال من السكان على أمل تعيينهم في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم كان يدعي انتماءه الى الجهاز بصفة ضابط، ويقوم بجمع معاملات من الشباب مع مبالغ مالية بحجة تعيينهم وتقديم اسمائهم في الدورات الخاصة بالجهاز".

وتابع المصدر، "لكن أحد المواطنين شك بأمره، وقدم معلومات إلى مديرية الأمن الوطني، وبعد متابعته تم القاء القبض عليه بكمين محكم".

وأشار إلى أنه "ما يزال التحقيق معه جارياً لمعرفة الامور التي قام بها وهو ينتحل صفة الانتماء الى جهاز الامن الوطني".

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