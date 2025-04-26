الإطاحة بصاحب منفذ "كي كارد" وطالب طب يمارسان الابتزاز وسط العراق

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم السبت، تفكيك شبكة ابتزاز والقبض على أعضائها، وشن عمليات أمنية مكثفة أسفرت عن اعتقال مطلوبين وضبط مخالفات متنوعة في محافظتي صلاح الدين وبابل.

وعن تفاصيل شبكة الابتزاز، ذكرت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، أنه بعد توفر معلومات عن قيام أشخاص مجهولين بتهديد وابتزاز المواطن (م. ي. م) بخطف ولده أو دفع فدية، وكذلك تهديده بمقاطع مخلة بالحياء، تم اتخاذ اجراءات قانونية تحت اشراف القضاء وتوجيه المشتكي باستدراج المبتز تحت إدارة فريق العمل.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم استدراج المبتز حيث تم التعرف عليه وهو صاحب (منفذ كي كارد) حيث قام بإرسال رقم حساب من البطاقات المودعة لديه، وبعد متابعة المتهمين تم القبض على كل من المتهم (ع. خ. ص. ض) والمتهم (ا. ا. م. ج) طالب في كلية الطب - قسم التخدير وهو مختص بتركيب المقاطع المخلة بالحياء واختراق الفيسبوك".

وأكدت الشرطة، "دونت أقوالهم بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة (430 ق ع) وسيتم إحالتهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل".

وإلى بابل، أعلنت شرطة المحافظة تنفيذ سلسلة عمليات أمنية استهدفت مختلف مناطق المحافظة وسيطراتها الرئيسة، وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف ست مطلوبين قضائياً استناداً إلى مواد قانونية مختلفة.

وتابعت في بيان ورد للوكالة، فضلاً عن تسجيل أربع وعشرين مخالفة مرورية، واحتجاز أشخاص مخالفين كانوا يستقلون دراجات نارية.