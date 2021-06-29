الإطاحة بشركة وهمية تمتهن "بيع" عاملات أجنبيات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشركة وهمية تقوم ببيع العاملات الأجنبيات، وضبط سبع نساء يحملن جوازات سفر مزورة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية الإقامة ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكنت من القبض على المخالفين التسعة، داخل إحدى الشركات الوهمية في منطقة الكرادة ببغداد، التي تعمل بالمتاجرة وبيع العاملات الهاربات من دور مستخدميهن السابقين.

وبينت أن العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض، ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات الوطني، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً.