الإطاحة بشخص ينتحل صفة ضابط كبير في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في كركوك، يوم الخميس، عن القاء القبض على متهم ينتحل صفة عميد في وزارة الداخلية العراقية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية الشؤون الداخلية في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفه عميد في وزارة الداخلية ويقوم بالاحتيال على المواطنين"، مبينة أنه ضبط "بحوزته أعداد كبيرة من الوثائق، والتسجيلات الصوتية، وأرقام للسيارات، وبدلات عسكرية برتبة عميد شرطة".

وأوضحت أنه "تم توقيفه من قبل قاضي تحقيق شؤون وأمن كركوك"، مشيرة الى أن "التحقيقات مستمرة لوجود اعترافات موسعة، ومن خلال التحري تبين أنه مطلوب لمحافظات بابل، وبغداد، وديالى".