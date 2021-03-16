الإطاحة بشخص يروع المواطنين لابتزازهم يسانده قريب لأحد كبار المسؤولين في البصرة

شفق نيوز/ تمكنت شرطة محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، من القبض على شخص يقوم بترويع المواطنين بطرق مختلف لابتزازهم، بالتعاون من أحد أقارب كبار المسؤولين المحليين في المحافظة.

وقال مصدر في شرطة البصرة لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال متهم بجرائم ابتزاز واستهداف وترويع المواطنين بنصب العبوات الناسفة او القاء القنابل اليدوية ومهاجمة منازلهم بالسلاح واعمالاً اجرامية أخرى لابتزازهم.

وبين أن المتهم خلال التحقيق معه اعترف على شريك له بهذه الاعمال الاجرامية وهو "قريب لأحد المسؤولين الكبار في المحافظة"، مشيرا الى اصدار مذكرة قبض بحق المتهم الاخر والجهات الامنية تجري عملية بحث عنه حالياً.