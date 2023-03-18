الإطاحة بشبكة لتهريب الآثار في كوردستان كانت تعتزم تهريب قطع أثرية خارج العراق

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم السبت، القبض على شبكة لتهريب الآثار في إقليم كوردستان كانت تعتزم تهريب قطع أثرية خارج العراق.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع جهاز الزنياري التابع لحكومة اقليم كوردستان العراق، تمكن من القاء القبض على شبكة لتهريب الآثار مكونة من (9) متهمين ، كانت تعتزم تهريب قطع اثارية خارج العراق".

واوضح "تمت عملية إلقاء القبض بالجرم المشهود وبحوزتهم مخطوطة عمرها اكثر من 3000 سنة".

واشار رسول الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية".