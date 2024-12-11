الإطاحة بشبكة "دعارة" وإتجار بالبشر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بالإطاحة بشبكة "دعارة" وإتجار بالبشر وإلقاء القبض على أفرادها بالجرم المشهود جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية داهمت منزلاً في منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد واعتقلت 11 شخصاً بينهم رجلان والمتبقي نساء وفتيات شابات، بالجرم المشهود وهم يمارسون الدعارة والتجارة بالبشر".

وأضاف أنه "تم اعتقالهم وتسليمهم إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وفق إجراءات أصولية".