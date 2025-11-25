الإطاحة بشبكة تستدرج الفتيات واعتقال 3 متهمين بالقتل (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ ميسان/ النجف/ الديوانية

أعلنت السلطات الأمنية في بغداد وثلاث محافظات، مساء اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة تستدرج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الابتزاز، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل.

ففي العاصمة بغداد، ذكرت قيادة شرطة الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام المحمودية تمكنت من إلقاء القبض على متهم استدرج فتاة من بغداد إلى محافظة أخرى بعد إيهامها بوعود كاذبة، بهدف الابتزاز".

وأضافت أن "المفارز نجحت خلال عملية نوعية نفذها الفريق المختص، في كشف شبكة كاملة تعمل على استدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهن بترك عوائلهن بحجج واهية، مستغلين ظروفهن الاجتماعية والنفسية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وفتح تحقيق موسع للوصول إلى بقية أفراد الشبكة.

أما في ميسان، فتمكّنت السلطات الأمنية من الإطاحة بمتهمين قاما بقتل مواطن في ناحية المشرح بوقت سابق. حيث نُفذت عملية إلقاء القبض من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وفقاً لبيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للبيان، اعترف المتهمان لدى التحقيق معهما صراحة بقيامهما بقتل المجني عليه وتمت المصادقة على اعترافهما قضائياً.

وفي عملية منفصلة أخرى بمحافظة الديوانية، تم إلقاء القبض على متهم قام بقتل مواطن في محافظة النجف، كما جاء في البيان ذاته.