شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، الإطاحة بسبعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن لفرق المشاة ( 6 - 17 - 7 ) وبعمليات منفصلة تمكنت من الإطاحة بسبعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد والأنبار".

أضافت أن "هذه العمليات جاءت بعد المتابعة الحثيثة لتحركاتهم المشبوهة في إطار جهود المديرية لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار"، مبينة أنه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وتم تسليمهم مع المواد إلى الجهات المختصة أصوليا".