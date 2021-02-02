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الإطاحة بسبعة "إرهابيين" في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-02-02T16:40:13+0000
الإطاحة بسبعة "إرهابيين" في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء إلقاء القبض على سبعة "إرهابيين" في محافظتي نينوى والأنبار.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشر بقيادة عمليات نينوى من القاء القبض على خمسة ارهابيين في مناطق عدة من الموصل".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة قيادة عمليات الانبار تمكنت، بدورها، من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في الكرمة بالانبار".

وأشار إلى أن "جميعهم مطلوبون للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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