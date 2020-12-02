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الإطاحة بداعشي شارك بـ"غزوة" ضد البيشمركة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-12-02T08:19:57+0000
الإطاحة بداعشي شارك بـ"غزوة" ضد البيشمركة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية يوم الأربعاء إلقاء القبض على عنصر في داعش شارك في "غزوة" ضد قوات البيشمركة في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "ألقت القبض على أحد الارهابيين بعد نصب كمين محكم له في سيطرة k1 ضمن محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية بعمله ضمن الخلايا النائمة في مخيم حمام العليل ومحافظة كركوك، واشترك أيضاً بما تسمى غزوة تل اسقر عام ٢٠١٥ ضد قوات البيشمركة"، مشيرة إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".

وفي بيان منفصل، قالت الوكالة إن مفارزها "تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من ابرز المتاجرين بالحبوب المخدرة في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وأشارت إلى أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم لهما والاطاحة بهم في منطقة شوراو ضمن محافظة كركوك وبالجرم المشهود بحوزتهما (١٠٠٥) شريط حبوب مخدرة وكمية من مادة الكرستال ومواد اخرى تستخدم للتعاطي، حيث تم تسليمهما مع المواد المخدرة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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