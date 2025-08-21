الإطاحة بداعشي بارز في كركوك

شفق نيوز – كركوك

تمكنت القوات الأمنية، يوم الخميس، من الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش البارزين المعروف باسم (م ع س)، والذي شارك في قتل أربعة من عناصر القوات الأمنية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن العملية نفذت في أطراف كركوك بعد متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن ضبط الأسلحة والمواد المستخدمة في تنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأضاف المصدر، أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مستمرة للقوات الأمنية للقضاء على خلايا تنظيم داعش النائمة، وضمان أمن واستقرار المحافظة، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت عناصر الأمن في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

ويعد وادي زغيتون من المناطق الجبلية والوعرة في محافظة كركوك، ما جعله ملاذًا مناسبًا لعناصر تنظيم داعش بعد هزيمتهم في المدن الرئيسية، واستغل التنظيم تضاريس المنطقة في التخطيط لتنفيذ هجمات على القوات الأمنية والعمليات العسكرية، فضلاً عن استخدامه لتخزين الأسلحة والمتفجرات، وقد سجلت المحافظة خلال السنوات الأخيرة عمليات إرهابية مماثلة في وادي زغيتون، مما جعل الأمن هناك أولوية قصوى للسلطات المحلية والقوات الأمنية.