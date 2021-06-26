تفكيك خلية إرهابية قامت بتصفية أُسرة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم السبت عن تفكيك خلية إرهابية قامت بقتل أحد المواطنين وأُسرته في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، إن مفارزها تمكنت من القبض على شبكة مكونة من خمسة إرهابيين من الخلايا النائمة في شمالي محافظة بابل، موضحة أن هؤلاء وردت أسماؤهم ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب تحت كنى وأسماء مختلفة.

وأضاف البيان أن أفراد الشبكة اعترفوا بقيامهم بقتل احد المواطنين وأُسرته في شمالي بابل وقيامهم بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية، مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم الى الجهات المختصة.