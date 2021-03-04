الإطاحة بثلاثة عناصر بداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت استخبارات وأمن كركوك، الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر في تنظيم داعش بالمحافظة.

وقالت استخبارات وأمن كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في قضاء داقوق ومنطقة حي النصر داخل مدينة كركوك".

وأضافت أن "الإرهابيين اعترفوا بان دورهم كان إيصال المبالغ المالية التي يتم جبايتها من المواطنين عنوة والمواد الغذائية الى أفراد عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم، كذلك يقوم الإرهابيون بنقل أجهزة الكترونية وحواسيب محمولة الى الإرهابيين لاستخدامها في بث روح الكراهية بين طوائف المجتمع وتهديد وابتزاز المواطنين الآمنين".

وأشارت إلى "إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، منوهة إلى أن "الاعتقال تم بالتنسيق مع قوة إقتحام مكتب قائد شرطة كركوك".