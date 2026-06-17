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    • الإطاحة بثلاثة أشقاء يتاجرون بالمخدرات في كرميان وتفكيك عصابة إجرامية ببابل

    الإطاحة بثلاثة أشقاء يتاجرون بالمخدرات في كرميان وتفكيك عصابة إجرامية ببابل عناصر من قوات التدخل السريع العراقية أثناء عملية أمنية (أرشيف شفق نيوز)
    2026-06-17T15:40:14+00:00

    شفق نيوز- كرميان/ بابل

    أعلنت الأجهزة الأمنية في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، وفي محافظة بابل، يوم الأربعاء، الإطاحة بثلاثة أشقاء بتهمة حيازة المخدرات في قرية (كاكول) التابعة لناحية (قورتو) شرقي الإدارة، وإنهاء نشاط عصابة مكونة من 9 أفراد في ناحية المدحتية بقضاء الحمزة الغربي.

    وعن تفاصيل الإطاحة بالأشقاء في كرميان، قال المتحدث باسم شرطة الإدارة، العقيد سوران محمد غريب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية ضبطت داخل مركبة المتهمين الأشقاء، كمية من المواد المخدرة تزن (19.5) غراماً، وتم تسليمهم والمضبوطات إلى مديرية آسايش كرميان لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

    وفي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفكيك عصابة إجرامية مكونة من تسعة متهمين امتهنت سرقة الدراجات النارية في ناحية المدحتية بقضاء الحمزة الغربي، وضُبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف.

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