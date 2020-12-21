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الإطاحة بثلاثة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني جنوب صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-12-21T07:10:07+0000
الإطاحة بثلاثة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني جنوب صلاح الدين

شفق نيوز/ تمكن جهاز الأمن الوطني، يوم الاثنين، من الإطاحة بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني ضد نساء في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للامن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استناداً الى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن (131) لجهاز الامن الوطني، سارعت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين الى نصب كمينٍ مُحكمٍ اسهمَ في القاء القبض بالجرم المشهود على ثلاثة أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية".

واضاف البيان، أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز"، مشيرا الى احالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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