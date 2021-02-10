الإطاحة بثلاثة "إرهابيين" بينهم "عنصر تفخيخ" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" بينهم "عنصر تفخيخ" في قاطع عكاشات بمحافظة الأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه، كان قد تخفى مع رعاة الأغنام، محاولاً عبور جزيرة رواة باتجاه صحراء الشامية غربي الانبار".

وأوضحت أن "المتهم كان واحدا من عناصر التفخيخ في قاطع عكاشات، كما عمل منسق في ما يسمى بـ( الرباط والمؤازرة ) التابع لتنظيم داعش في منطقة الصكرة التابعة لقضاء عنه غربي المحافظة"

وأشارت المديرية ، إلى أن "العملية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ولواء المشاة الثامن"

وأكدت البيان، "المتهم هو أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب"

كما أعلنت المديرية عن القبض على إرهابيين اثنين من منطقة زنكورة التابعة لقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقالت المديرية، إن "العملية تمت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع لواء المشاة 38 واستخبارات مكافحة إرهاب الرمادي".

وأكدت، أن "المتهمين الذين تم القبض عليهم، مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي".