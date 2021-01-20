الإطاحة بتاجر مخدرات وضبط أسلحة بحوزته في النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الأربعاء، عن الاطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والاسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً تابعاً للاستخبارات تمكن من الاطاحة بتاجر مخدرات بعد مداهمة منزله بمحافظة النجف، وضبط بحوزته 2500 حبة مخدرة و300 غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام من الترياق (الترياك)، فضلا عن مصادرة بندقية كلاشنكوف، ومسدسين.

وبين أن المتهم تم نقله الى جهة تحقيقية خاصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن إحباط محاولة لإدخال 750 غرام من مادة (الترياك) المخدرة عبر منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ضبطت في منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى، 750 غرام من مادة الترياق (الترياك) المخدرة خلال واجب مشترك مع مكتب جهاز المخابرات في ديالى ومفرزة مكافحة المخدرات.

وبينت أن الكمية ضبطت بحوزة سائق عجلة إيراني كانت مخبأة في أحد إطارات العجلة لغرض تهريبها.

وأشارت الهيئة إلى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي من مديرية منفذ مندلي الحدودي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبين وقت وآخر تعلن المنافد الحدودية عن إحباط محاولات لإدخال مواد مخدرة من إيران إلى العراق، فيما تنفذ الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي عمليات لاعتقال متاجرين ومتعاطين للمواد المخدرة في مختلف المدن العراقية.