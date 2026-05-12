الإطاحة بتاجر مخدرات وشبكة لترويج العملة المزيفة في البصرة وبابل

شفق نيوز- البصرة/ بابل

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد المتهمين الخطرين بتجارة المواد المخدرة، وكذلك بشبكة تمارس الإتجار بالعملة المزيفة (دولار وعراقي)، في محافظتي البصرة وبابل.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية شؤون مخدرات البصرة تمكنت من الإطاحة بأحد المتهمين الخطرين بتجارة المواد المخدرة بعد محاصرة المتهم داخل داره.

وأشارت إلى أن المتهم حاول التخلص من المواد المخدرة التي كانت بحوزته وإتلافها، بالتزامن مع محاولته الفرار عبر ممر سري أعدّه داخل المنزل للهروب، لكن تم إحباط مخططه بالكامل وإلقاء القبض عليه.

وأرفقت الشرطة البيان بفيديو يكشف تفاصيل عملية القبض والمخرج السري الذي صممه المتهم للهروب من خلاله إلى شارع خلف داره عند محاولة القبض عليه.

أما في بابل، فقد أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكلب البوليسي (بيني) المتخصص بكشف المواد المخدرة، أعطى إشارة اشتباه إلى مرشده تجاه إحدى العجلات الصالون في سيطرة الشهيد العقيد فراس العزاوي.

وأضافت: "وبعد إجراء التفتيش الدقيق للعجلة التي كان يقودها شخصان من سكنة أربيل، تم ضبطهما متلبسين بحيازة مواد مخدرة متنوعة، شملت مادة الكريستال المخدرة و3 أمبولات تستخدم للتعاطي، ومادة بلورية حمراء اللون موضوعة داخل منديل أبيض ما يقارب 40 – 50 حبة مخدرة متنوعة".

وأكدت الشرطة، "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".

وفي بيان آخر لشرطة بابل، فقد أعلنت القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء محاولتهما ترويج عملات مزيفة، وضبط مبلغ مالي مزيف قدره 50 ألف دولار أميركي من فئة 100 دولار للورقة الواحدة، إضافة إلى مبلغ آخر مزيف بلغ 25 مليون دينار عراقي من فئة 25 ألف دينار.

كما ضبطت القوة المنفذة بحسب البيان، مسدس نوع كولومبي مع مخزن عتاد و7 إطلاقات نارية، إلى جانب 13 قطعة معدنية تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة، و5 قطع أثرية مختلفة.