بغداد والأنبار.. الإطاحة بتجار مخدرات وأسلحة

شفق نيوز- بغداد / الأنبار

أعلنت الأجهزة الأمنية، يوم الاثنين، تنفيذ عمليتين منفصلتين في بغداد والأنبار أسفرتا عن اعتقال متهمين بقضايا مخدرات والاتجار بالأسلحة، ضمن جهود ملاحقة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الداخلي.

وذكر جهاز الأمن الوطني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه نفذت عملية أمنية نوعية في منطقة الحبيبية شرقي بغداد، استناداً إلى قرار قضائي صادر عن المحكمة المختصة، استهدفت أحد المتهمين بقضايا تجارة المخدرات.

وأوضح البيان أن "الفوج التكتيكي انتشر في محيط الهدف خلال المداهمة الليلية، إلا أن المتهم حاول الفرار عبر أسطح المنازل المجاورة"، مبيناً أن "الجهد الفني للجهاز وباستخدام الطائرات المسيّرة تمكن من رصد المتهم وتحديد موقعه بدقة، ما أسفر عن اعتقاله فوراً".

وأضاف أن "المتهم والمضبوطات التي كانت بحوزته سُلّمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول".

وفي الأنبار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة المتاجرة وبيع الأسلحة غير المرخصة، وضبط 19 قطعة سلاح نوع مسدس بحوزتهما.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار تمكنت، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من أحد المصادر السرية، من الإطاحة بالمتهمين (ض.ن.ح.ا) و(ا.س.غ.ح) لقيامهما بالاتجار بالأسلحة بصورة مخالفة للقانون".

وأضافت أن "القوات الأمنية استحصلت الموافقات القضائية الأصولية، وشكلت قوة مشتركة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والقوة الماسكة للأرض، حيث جرى استدراج المتهمين من قبل المصدر السري لإتمام عملية شراء وهمية، قبل نصب كمين محكم انتهى باعتقالهما بالجرم المشهود"، لافتة إلى أن "قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما وفق المادة 24 من قانون الأسلحة، مع استمرار الإجراءات التحقيقية بحقهما".