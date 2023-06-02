الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من الكريستال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الجمعة، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف الكيلو من مادة الكريستال في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات الديوانية، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات خطر بحوزته كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة الديوانية بالجرم المشهود".

وأشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل".