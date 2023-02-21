الإطاحة بتاجري مخدرات وضبط 1200 حبة ومصرع شخصين في 4 محافظات

شفق نيوز/ القت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على تاجري مخدرات وضبط 1200 حبة مخدرة في بغداد والنجف، في وقت عثرت فيه الأجهزة الامنية على جثة شاب في ذي قار، وانتشلت جثة آخر في ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف تمكنت من ضبط احد تجار المواد المخدرة في قضاء النجف وبحوزته 1200 حبة مخدرة مع مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطي أخرى"، مضيفة انه "تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة بالتنسيق مع شؤون المخدرات تم تدوين أقواله بدائيا وقضائيا وإيقافه وفق المادة (28) مخدرات".

واضاف البيان، "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد بالتعاون مع قوة امنية مختلفة القت القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة الحسينية ببغداد، حيث ضبط بحوزته على رمانة يدوية ومسدس وادوات تعاطي وميزان الكتروني، تم احالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات المعنية".

في سياق متصل، أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها العثور على جثة قرب منزله مقتول بسكين حادة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة لشخص في العشرينيات من عمره مقتول بعدة طعنات سكين حادة قرب باب منزله في منطقة الزعيلات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تم نقل جثته للطب العدلي، فيما لا تزال ظروف الجريمة غامضة".

وأضاف المصدر ايضا، ان "مجهولين هاجموا شركة مجاري ذي قار الكبيرة الاهلية أثناء عملها في القرية العصرية شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث أدى الهجوم لاصابة شخصين من ضمن كوادر الشركة بجروح بليغة بعد تلقيهم عدة ضربات بالالات حادة ".

الى ذلك، أنقذت فرق الدفاع المدني سائق عجلة وانتشلت جثة شخص آخر نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلتين الأولى خصوصي والثانية شاحنة حمل في منطقة جديدة الشط بمحافظة ديالى.

واضطرت فرق الدفاع المدني وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام معدن العجلة وإخراج جثة السائق وتأمين نقله الجثة والمصاب إلى المستشفى القريب".