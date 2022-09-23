الإطاحة بالمتهم الثاني بقضية خطف وقتل "الشاب حسين ثائر عبد الوهاب"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الجمعة، القبض على المتهم الثاني والمطلوب وفق أحكام المادة (4) ارهاب بقضية خطف وقتل المواطن الشاب حسين ثائر عبد الوهاب في وقت سابق من العام الماضي .

وقالت المديرية في بيان اليوم انه: بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فريق العمل المشكل بأمر وتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) والمتكون من شعبة اجرام البلدة وبرئاسة مدير مكافحة إجرام ميسان وبالتنسيق مع مديرية استخبارات بغداد ، حيث اسفرت جهود العمل ، التوصل الى مكان المتهم ونصب كمين محكم والاطاحة به في احدى مناطق العاصمة بغداد .

وأشارت المديرية، الى تدوين أقوال المتهم بدائياً وقضائياً وقد اعترف صراحة بارتكابه التهمة المنسوبه إليه بالاشتراك مع (2 ) من المجرمين والذين يشكلون عصابة إجرامية قامت بخطف وقتل "الشاب" بتاريخ 1/4/2021 بعد رفض ذويه الخضوع الى مطالبهم بدفع فدية مالية .

كما ذكرت المديرية انه احد المتهمين الملقى القبض عليهم في ساعة وقوع الحادث ، تم اصدار حكم الاعدام بحقه على خلفية ارتكابه جريمة الخطف والقتل ، فيما لايزال المتهم الثالث هارب الى خارج العراق ولا تزال عملية ملاحقته جارية بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول).