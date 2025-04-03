الإطاحة بالعقل المدبر لـ"جماعة اليماني" في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الخميس، بأن قوة امنية تمكنت من الإطاحة بقيادي بارز في إحدى الجماعات الدينية المنحرفة وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات في مدينة الكوفة وسط المحافظة، تمكنت من الاطاحة بصيد ثمين، وهو العقل المدبر لجماعة اليماني المنحرفة والتي تدعو لقتل مراجع الدين في النجف".

وأضاف أن "المعتقل كانت القوات الامنية تبحث عنه منذ سنوات، حيث تم نقله إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".

وغالبا ما يعلن جهاز الأمن الوطني، عن اعتقال عناصر في جماعة اليماني، وخاصة في محافظة النجف، ويضبط بحوزتهم المئات من المنشورات والكتب التي تهدد السلم المجتمعي.

وأحمد الحسن اليماني شخصية دينية شيعية عراقية معاصرة يدعو الناس للإيمان به على أنه اليماني الموعود الذي يعتقد المسلمون الشيعة الإثنا عشرية أنه يمهد لظهور المهدي وأول المهديين الإثني عشر (بعد الائمة الإثني عشر) المذكور في رواية وصية النبي محمد التي ينقلها الشيخ الطوسي، واعلن عن هذه الدعوة علنًا على الساحة العراقية عام 2002.