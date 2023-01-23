"الأضرار جسيمة".. مجهولون يحرقون مدرسة اهلية في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، باحتراق مدرسة أهلية بالمحافظة "بفعل فاعل".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا أتى، في ساعة متقدمة من ليل أمس، على مدرسة الرقيم الأهلية للبنين في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، مبينا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بعدما التهم غرفة إدارة المدرسة بالكامل وتسبب بأضرار مادية جسيمة.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات الاولية في الحادث تظهر أنه وقع بفعل فاعل، مشيراً إلى ضبط (بطل بنزين) قرب مكان الحادث. وأشار المصدر، الى أن مدير المدرسة تقدم بطلب الشكوى ضد مجهول لحين التعرف عليه.