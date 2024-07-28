الأسود وأبو الخشب فرا من السلطات.. تسجيل عدة حوادث أمنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان السلطات الامنية سجلت عدة حوادث امنية في المحافظة بينها سقوط شخصين اثنين جرحى في شجارين مسلحين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية سجلت اندلاع 4 حرائق في بساتين مختلفة من مناطق ذي قار، بعضها بسبب تماس كهربائي وعبث أطفال أدت لاحتراق أكثر من 30 شجرة"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحوادث وتمكنت من إخماد النيران".

وتابع المصدر، كما ان " مدينة الشطرة شمال الناصرية، سجلت شجارا مسلحاً بين طرفين أدى لسقوط احد المواطنين جريحا، بينما الرفاعي سجلت شجارا هي الآخرى اندلع بين طرفين، أحدهما (الأسود وابو الخشب)، حيث طعنا شخصا بـ5 طعنات سكين حادة ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج".

من جانب آخر،"سجلت محافظة البصرة حالة انتحار غريبة عندما أقدمت فتاة عشرينية وسط احد مناطق الزبير على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري (مسدس)، بسبب خلافات عائلية، حيث نقلت جثتها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".