الأسدي يطمئن العراقيين: عودة داعش مجرد حلم

شفق نيوز/ اعتبر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، يوم الثلاثاء، إن ما يقوم به تنظيم "داعش" تحركات إعلامية فقط وعودتِهم مجرد "حلم"، مشدداً على أن القوات الأمنية "لهم بالمرصاد".

وقال الأسدي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبالتعاون مع الشعب تقف بالمرصاد لكل التحركات الارهابية، داعياً الى رصِ الصفوف وتوحيد الجهود الأمنية والاجتماعية، لمواجهة اي تهديدات قد تطال المواطنين والمناطق الآمنة والمقدسات الدينية٠

وأضاف الأسدي أن جهاز الأمن الوطني مستمر في رصد حركات خلايا داعش في كل مكان، لافتاً إلى أن ما يقوم به الإرهاب من تحركات لا يتعدى كونه رسالة إعلامية بأنهم متواجدون.

وأشار الاسدي إلى أن عودة تلك الجماعات الارهابية الى الارض حلم غير قابل للتحقيق، مؤكداً اننا سنتواجد اينما تتواجد التهديدات لأمن الوطن والمواطن.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن الأخير ترأس، في وقت سابق الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر الحكومة ببغداد.

ويأتي الاجتماع غداة انتشار سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة الصدر في بغداد وكربلاء والنجف، بعدما قال التيار إنه تلقى معلومات شبه مؤكدة بنية "داعش" وحزب "البعث" المحظور، بمساعدة أطراف محلية، شن هجمات "كبيرة" على مواقع دينية مقدسة في بغداد ومحافظات أخرى.