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الأسدي من الموصل: قطعنا شوطاً كبيراً لتوفير أجواء انتخابية آمنة

Category: أمـن

Date: 2021-09-20T09:06:34+0000
الأسدي من الموصل: قطعنا شوطاً كبيراً لتوفير أجواء انتخابية آمنة

شفق نيوز / كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق عبد الغني الأسدي، يوم الاثنين، عن وصول الأجهزة الأمنية إلى مراحل تنسيق عالية في جميع الأصعدة، فيما أكد قطع شوط كبير في مجال تأمين الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال الأسدي، في مؤتمر صحفي عُقد داخل ديوان محافظة نينوى، إن "الزيارة إلى نينوى كانت من أجل الاطلاع على الوضع الأمني والخطط الأمنية، والوقوف على المشكلات والثغرات".

وأضاف أنه وجد تنسيقاً عالياً بين الأجهزة الأمنية في المحافظة وأن هذا الأمر إيجابي، مشدداً على ضرورة "وقوف الأجهزة الأمنية على مسافة واحدة من جميع الكتل والتجمعات السياسية ويتعاملون مع الجميع بمهنية دون أي ميول".

وأوضح أن "مهمة الأجهزة الأمنية ومنها جهاز الأمن الوطني هي أمن المواطن والقضاء على الفساد"، مشيراً ضمن حديثه إلى أن "داعش لا عودة له إلى الموصل بعد اليوم، وإن كان هناك بعض الثغرات التي يتنفس منها".

وفيما يخص ملف تأمين الانتخابات، نوه الأسدي إلى أن "اللجنة الأمنية لحماية الانتخابات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وهناك تنسيقاً أمنياً عالي المستوى، لن يسمح بحدوث أي مفاجآت تعرقل أجواء الانتخابات".

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