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الإستخبارات تعتقل مسؤول الأوكار وتجهيزاتها في داعش بصحراء الانبار (صورة)

Category: أمـن

Date: 2021-05-01T10:50:04+0000
الإستخبارات تعتقل مسؤول الأوكار وتجهيزاتها في داعش بصحراء الانبار (صورة)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم السبت القاء القبض على  مسؤول الاوكار وتجهيزاتها  في تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية تأتي مكملة لمهامها في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وإستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الآلي ٣٠ من القاء القبض على احد عناصر الخلايا النائمة والمسؤول عن الاوكار  وتجهيزاتها في ناحية الرمانة بمنطقة البو حردان بصحراء جزيرة الانبار" .

وبحسب البيان فإنه كانت شقيقته وأولادها ممن يعملون بما يسمى ديوان ( الحسبة ) التابع الى داعش، مشيرا إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

من جهتها أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القاء القبض على  (7) من المتهمين بالارهاب في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان إن قوة مشتركة من اقسام شرطة بني سعد وابي صيدا وفوج طوارئ ديالى السابع بالاشتراك مع مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة ارهاب / خلال عمليات نوعية تمكنت من القاء القبض على (7) ارهابيين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية بتهمة الارهاب.

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