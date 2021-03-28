الإستخبارات تشن حملة عسكرية في حمرين وهذا ما عثرت عليه (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية يوم الأحد شنها حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال المديرية في بيان إنه ضمن مساعيها لشن حملات تفتيش وبحث عن الاسلحة والاعتدة والمتفجرات في بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وفصيل الاستطلاع وفصيل من سرية مغاوير لواء المشاة ٢٠ والفوج الاول منه بعملية تفتيش لقرى مهدي الصالح وخلف الجاسم.

وفقا للبيان فإن القوات داهمت مضافات فيها وتستولى على ٧ عبوات ناسفة ومقذوف هاون و٣ اسطوانات مطفأة على شكل عبوات وافرشة واغطية .

وأضاف البيان قد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا.