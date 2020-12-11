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الإستخبارات تحبط عملية تهريب أُسر سورية الى العراق

Category: أمـن

Date: 2020-12-11T13:40:59+0000
الإستخبارات تحبط عملية تهريب أُسر سورية الى العراق

شفق نيوز/ افادت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة بإحباطها محاولات تهريب أُسر سورية وعراقية عبر ربيعة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه ضمن مساعيها لضبط الحدود  ومنع حالات التسلل والتهريب  وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ من احباط تهريب عوائل  سورية وعراقية قادمة من سوريا.

واوضح البيان ان عدد افراد تلك العوائل يبلغ ١٥ شخصاً حاولوا التسلل عبر قرية السيحة التابعة الى ناحية ربيعة بقضاء تلعفر، مشيرا الى القبض عليها وعلى القائمين بتهريبها بعد نصب كمين محكم لها  وقد تمت احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

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