الإستخبارات العراقية تطيح بـ"القصاب" أحد "أنشط الأرهابيين في ولاية الجزيرة" لداعش

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء إلقاء القبض على أحد أنشط عناصر تنظيم داعش فيما يسمى بـ"ولاية الجزيرة" للتنظيم في العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ تمكنت من إلقاء القبض على أنشط الإرهابيين العاملين ضمن ما يسمى ب (ولاية الجزيرة ) والمكنى ب (القصاب ) في قضاء تلعفر غربي نينوى .

ووفقا للبيان فإن المطلوب من سكنة ناحية العياضية وهرب أثناء عمليات التحرير ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .