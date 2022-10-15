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الإستخبارات العراقية تطيح بمهربي آثار ومروجي مخدرات و10 متهمين.. صور  

Category: أمـن

Date: 2022-10-15T11:48:45+0000
الإستخبارات العراقية تطيح بمهربي آثار ومروجي مخدرات و10 متهمين.. صور  

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على عصابة لمهربي الآثار ومروجي المخدرات وعشرة متهمين بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال اعلام المديرية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  إن معلومات استخبارية دقيقة تسلمها قسم وشعبتي استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة والفرقة العشرون والفرقة الثامنة والفرقة العاشرة"، موضحا أنه "بالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك الفرق وقسم مخدرات الرمادي تم نصب كمائن محكمة في محافظات (البصرة ونينوى وكركوك والانبار) أسفرت عنها القبض على متهمين اثنين بتهريب الآثار بحوزتهم 44 قطعة اثرية وسلاح ناري غير مرخص وكذلك القبض على متهمين اثنين بترويج المخدرات و 10  آخرين بمواد قانونية مختلفة .

وأشار البيان الى "تسليمهم ميدانياً واصولياً الى الجهات المعنية بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

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