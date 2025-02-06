الأجهزة الامنية توقف "تريلا" تحمل الملايين من حبوب الكبتاجون في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بضبط عجلة "تريلا" تحمل الملايين من حبوب الكبتاجون في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ومن خلال مراقبة استمرت عدة أيام ونصب كمين محكم، تمكنت من ضبط عجلة نوع تريلا، عثر بداخلها على 7 ملايين حبة كبتاجون".

وأضاف أن "عملية الضبط تمت في العاصمة بغداد".

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت البيانات الرسمية في العراق زيادة ملحوظة في تجارة وتعاطي المخدرات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في العام الماضي، بلغت قيمتها حوالي 144 مليون دولار.

ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، تم القبض على نحو 10 آلاف شخص في العام الماضي، بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات، فيما تمت محاكمة أكثر من 5 آلاف منهم.