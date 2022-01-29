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الإجهاز على 9 دواعش من المتورطين في "مجزرة العظيم" (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-01-29T19:54:38+0000
الإجهاز على 9 دواعش من المتورطين في "مجزرة العظيم" (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني بمقتل ٩ مسلحين من داعش مساء يوم السبت من المتورطين في الهجوم على الجيش العراقي بناحية العظيم في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وأضافت "باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل ٩ عناصر إرهابية، ومازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".

وفي 21 كانون الثاني/يناير الجاري، شن داعش هجوما عنيفا على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم ما أوقع 11 ضحية في صفوفها.

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