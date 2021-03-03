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الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-03T14:05:54+0000
الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، عن مقتل ثمانية من عناصر داعش وتدمير عشرات الأوكار والأنفاق والمتفجرات، في محافظتين خلال عملية أمنية واسعة النطاق.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قطعات الجيش في قيادة عمليات صلاح الدين، وقوات الشرطة الاتحادية، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، والحشد الشعبي، ولواءين من القوات الخاصة، وقوة من فرقة الرد السريع، وأخرى من الفرقة المدرعة التاسعة، والجهد الهندسي، شرعت بعملية تمشيط واسعة من عدة محاور في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك.

وبينت أن العملية جاءت بعد سلسلة الضربات التي وجهتها طائرات F_16 العراقية، وأسفرت عن قتل ثمانية عناصر من داعش.

وأضافت قيادة العمليات، أن القوات عثرت على 62 وكراً و99 عبوة ناسفة و4 دراجات نارية و4 أنفاق وزورقين، كما دمرت حقلاً للالغام وعجلتين إحداهما حوضية و15 حزاماً ناسفاً و6 عبوات ناسفة، إضافة إلى العثور على 26 مسطرة تفجير وميدان تدريب لعناصر داعش وصهريجاً ومولداً كهربائياً وموقعاً للدعم اللوجستي و15 جلكاناً سعة 20 لتراً يحتوي على مادة C4 وصاروخين نوع SPG9.

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