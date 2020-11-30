مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يضم نخبة الجيش العراقي يوم الاثنين مقتل ستة عناصر في تنظيم داعش خلال اشتباكات وقصف جوي في جبال مخمور بمحافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت عصر الاثنين بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لمُلاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف، "وردت معلومات استخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها جرذان العصابات الإرهابية، وبعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت قواتنا البطلة بإقتحام المنطقة".

وأشار الجهاز إلى أنه "جرى الإشتباك مع 6 عناصر إرهابية، قُتل ثلات منهُم جراء الإشتباك المباشر، وحاول الثلاثة الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم وقُتلوا جميعًا على أثر الضربات الجوية".

وقال الجهاز إن مُقاتلا من جهاز مُكافحة الإرهاب أصيب بجروح طفيفة خلال العملية.