سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإجهاز على 5 دواعش على حدود ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-25T17:32:13+0000
الإجهاز على 5 دواعش على حدود ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر من داعش بعملية أمنية شمال غربي ديالى على حدود صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قوات مشتركة من الرد السريع ومكافحة الإرهاب، وخلال عمليات ثأر شهداء مجزرة العظيم، تمكنت من قتل 5 عناصر من داعش في مناطق حاوي العظيم بين ديالى وصلاح الدين".

 وأضاف ان "قوات الامن قتلت عناصر داعش خلال محاولتهم الفرار من احد الاوكار هربا من العمليات الأمنية".

وأول أمس الأحد، انطلقت عملية امنية واسعة النطاق في حاوي العظيم من 3 محاور لتعقب خلايا "داعش" بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري وقوات خاصة من الرد السريع.

وتأتي العمليات ثأراُ لهجوم عنيف على الجيش العراقي غربي العظيم، شنه مسلحو داعش وأوقع ١١ ضحية في صفوف الجيش العراقي فجر الجمعة.

related

الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

Date: 2019-12-16 11:00:37
الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

Date: 2021-07-18 14:37:47
مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

Date: 2020-08-27 20:22:42
اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

على خلفية هجوم العظيم الدامي.. حشد ديالى يلوم عمليات سامراء

Date: 2022-01-21 07:25:39
على خلفية هجوم العظيم الدامي.. حشد ديالى يلوم عمليات سامراء

داعش يوقع ضحية وجريحين من الحشد في ديالى

Date: 2021-12-31 18:46:35
داعش يوقع ضحية وجريحين من الحشد في ديالى

ضحية من الجيش العراقي على الاقل بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-09-15 18:46:04
ضحية من الجيش العراقي على الاقل بهجوم لداعش في ديالى

سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-02-04 08:51:29
سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

الإجهاز على "إرهابي" خلال محاولته تفجير برج كهرباء في ديالى

Date: 2021-06-29 17:31:07
الإجهاز على "إرهابي" خلال محاولته تفجير برج كهرباء في ديالى