الإجهاز على 5 دواعش على حدود ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل 5 عناصر من داعش بعملية أمنية شمال غربي ديالى على حدود صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قوات مشتركة من الرد السريع ومكافحة الإرهاب، وخلال عمليات ثأر شهداء مجزرة العظيم، تمكنت من قتل 5 عناصر من داعش في مناطق حاوي العظيم بين ديالى وصلاح الدين".

وأضاف ان "قوات الامن قتلت عناصر داعش خلال محاولتهم الفرار من احد الاوكار هربا من العمليات الأمنية".

وأول أمس الأحد، انطلقت عملية امنية واسعة النطاق في حاوي العظيم من 3 محاور لتعقب خلايا "داعش" بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري وقوات خاصة من الرد السريع.

وتأتي العمليات ثأراُ لهجوم عنيف على الجيش العراقي غربي العظيم، شنه مسلحو داعش وأوقع ١١ ضحية في صفوف الجيش العراقي فجر الجمعة.