سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإجهاز على "والي الأنبار" ومساعده بضربة جوية

Category: أمـن

Date: 2022-02-17T14:43:54+0000
الإجهاز على "والي الأنبار" ومساعده بضربة جوية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بمقتل "والي الأنبار" في تنظيم داعش ومساعده بضربة جوية في صحراء الرطبة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية  جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

وأضافت أن "الضربة الجوية كانت موفقة ارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم (أي أدت لمقتلهما)، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

related

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

Date: 2020-10-05 18:43:34
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

اعتقال ثمانية ارهابيين بينهم قياديان بعمليات وإنزال جوي في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-02-12 10:33:50
اعتقال ثمانية ارهابيين بينهم قياديان بعمليات وإنزال جوي في محافظتين عراقيتين

اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

Date: 2021-08-25 20:24:46
اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

إصابة ضابط وثلاثة عناصر شرطة بنيران قناص في ديالى

Date: 2022-02-06 18:56:11
إصابة ضابط وثلاثة عناصر شرطة بنيران قناص في ديالى

القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

Date: 2021-03-16 12:00:47
القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

الجيش يقتل ثلاثة عناصر من داعش جنوب الموصل .. صور

Date: 2021-10-06 05:50:43
الجيش يقتل ثلاثة عناصر من داعش جنوب الموصل .. صور

بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد

Date: 2021-12-07 06:58:48
بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد