الإجهاز على "والي الأنبار" ومساعده بضربة جوية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بمقتل "والي الأنبار" في تنظيم داعش ومساعده بضربة جوية في صحراء الرطبة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

وأضافت أن "الضربة الجوية كانت موفقة ارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم (أي أدت لمقتلهما)، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".