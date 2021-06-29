الإجهاز على "إرهابي" خلال محاولته تفجير برج كهرباء في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل "إرهابي" من تنظيم داعش خلال محاولته تفجير أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية بين ناحية العبارة وقضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن تمكنت من قتل عنصر من داعش حاول زرع عبوتين ناسفتين تحت احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة زراعية بين قضاء المقدادية وحدود ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".

واكد المصدر ان "قوات من الشرطة رصدت الداعشي وطاردته وتمكنت من قتله واحبطت عملية تفجير البرج، وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث بحثا عن ارهابيين آخرين".

وتتعرض ابراج الطاقة الكهربائية بديالى لهجمات بالعبوات الناسفة تقف خلفها في الغالب مسلحو داعش.