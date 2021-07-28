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الإجهاز على رجل من قبل أهل زوجته في الديوانية والإطاحة بمطلوبين ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-28T09:04:09+0000
الإجهاز على رجل من قبل أهل زوجته في الديوانية والإطاحة بمطلوبين ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمقتل رجل على يد أهل زوجته في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا يبلغ من العمر ٢٥ عاما قتل بإطلاق نار من قبل أهل زوجته بسبب خلاف عائلي في ناحية نفر بمحافظة الديوانية".

من جانبها أفادت شرطة بغداد بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق قضايا مختلفة بينها الإرهاب.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شرطة محافظة بغداد المتمثلة بمديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط عجلة حمل تحمل مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد".

وأضافت، "أثناء التأكد من اسم صاحب العجلة تبين أنه مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وفي سياق متصل ألقت سيطرة الدورة القبض على قاتل مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل العمد، وفقا للبيان.

كما ألقت باقي سيطرات المديرية المذكورة القبض على عدد من المطلوبين وفق مذكرات قبض بمواد قانونية مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وفق القانون.

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