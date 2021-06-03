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الإجهاز على داعشي وتدمير أوكار "مهمة" بعملية مشتركة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-06-03T18:15:31+0000
الإجهاز على داعشي وتدمير أوكار "مهمة" بعملية مشتركة في صلاح الدين

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، تدمير "أهم" أوكار تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، بعملية أمنية مشتركة.

وشارك في العملية وكالة الاستخبارات، وبالتعاون مع قوة مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة عن وجود اهم أوكار داعش ضمن محافظة صلاح الدين، والتي يستقر فيها مجموعة من الارهابيين".

وأضافت أن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اشتبكت مع المجموعة الإرهابية المتواجدة داخل الوكر بالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة صلاح الدين والحشد الشعبي، وقتلت أحد الإرهابيين وجرحت آخر".

وأكد بيان الخلية، "معالجة الوكر من قبل طيران الجيش، والعثور على حزام ناسف و٣٠ عبوة ناسفة و١٠٠ صاعق و٣ أسطوانات غاز و٤ أجهزة موبايل، ومواد غذائية ومواد مختلفة.

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