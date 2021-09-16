"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بإندلاع نزاع عشائري طاحن بقضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع، في ساعة متقدمة من ليلة امس، في منطقة البدعة شمالي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بين عشيرتي (الدبات وآل بايش الهلاليين)، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفر عن سقوط جريح واحد على الاقل".

وبين أن "النزاع تسبب باحتراق المركز الصحي في منطقة البدعة، وقطع طريق حيوي يربط بين الشطرة وقضائي النصر والدواية"، مشيراً إلى "دخول الطرفين في هدنة لمدة 24 ساعة بعد أن استمر نزاعمها حتى ساعات الفجر الاولى".

وكشف المصدر، عن "صدور توجيهات عسكرية لطائراتين من نوع الاباتشي بالاستعداد للتدخل لفض النزاع، في حال لم يتم حل الموضوع من قبل القوة الامنية المتواجدة على الأرض".

وعلى الصعيد الامني في المحافظة ذاتها، أفاد المصدر الأمني، باستهداف منزل سكني بمنطقة حي الكرامة بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار برمانة يدوية ألقاها مجهولون داخل باحة منزل.

وبين أن الانفجار خلف حفرة بعمق 4سم وقطر 11سم واضرار ماديه تمثلت بتهشم زجاج النوافذ للمنزل، دون أي اضرار بشرية.