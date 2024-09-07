اليوم الثاني.. أمن بغداد يداهم صالات القمار والدمبلة ويعتقل نساءً ورجالاً (صور)

شفق نيوز/ نفذت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء السبت، حملة أمنية هي الثانية خلال يومين، على صالات القمار والدمبلة في إحدى مناطق العاصمة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قيادة شرطة بغداد الكرخ، داهمت صالة تستخدم للعب القمار والدمبلة في منطقة حي حطين، واعقتلت أكثر من 15 مخالفاً ومخالفة".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، باعتقال العشرات خلال حصيلة نهائية لحملة أمنية واسعة استهدفت صالات القمار غير القانونية في جانب الكرخ ببغداد.

وكانت قوات الأمن العراقية، داهمت مساء الجمعة، "تلخانات" يلعب فيها الريسز والكينو والقمار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، واعتقلت عدداً من الأشخاص خلال عملية خاصة.

ووفقاً لمصدر تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحملة انتهت بالقبض على 40 شخصاً من العمال الذين كانوا يعملون داخل صالات القمار، بالإضافة إلى 9 نساء من العاملات، كما تم اعتقال 3 عمال عرب ثبت أنهم مخالفون لشروط الإقامة.

وأضاف المصدر أنه خلال العملية، تم ضبط مبالغ مالية تُقدّر بملايين الدنانير، فضلاً عن 4 قاصات حديدية كما تم مصادرة كميات كبيرة من المشروبات الكحولية.

وتابع أنه تم ضبط 4 أجهزة دمبلة بالإضافة إلى معدات رياضية متنوعة تُعرف باسم "سيتات"، مما يشير إلى استخدام هذه الأدوات في الصالات لضمان بقاء المتواجدين لفترات طويلة.