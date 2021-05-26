الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

شفق نيوز/ طوقت الوية من قوات الحشد الشعبي، يوم الاربعاء، مواقع "مهمة" داخل المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" وسط العاصمة العراقية بغداد، منها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن اربعة الوية من الحشد الشعبي، فضلاً عن قوة من أمن الحشد، طوقت، عصر اليوم، اماكن مهمة داخل المنطقة الخضراء، مبيناً أن من بين تلك المواقع منزلي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللواء ابو رغيف ومبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار المصدر، إلى انتشار تلك القوات أيضاً قرب السفارة التركية القريبة من الجسر المعلق في الخضراء.

وأوضح المصدر، أن تلك القوات قدمت مطالبها مقابل انسحابها من تلك المواقع، هي استلام القيادي في الحشد المعتقل قاسم مصلح ، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

وأغلقت الفرقة الخاصة العراقية، في وقت سابق اليوم، المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" بالكامل، فيما نشرت الدبابات التابعة للجيش وأغلقت مداخل المنطقة الواقعة وسط العاصمة بغداد.

ويأتي هذا التحرك، بعد انتشار سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء، وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال القيادي في الحشد "قاسم مصلح"، في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وعلى إثر ذلك، صدرت توجيهات عسكرية "تقيد" حركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد، تضمنت منع دخول جميع الارتال المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي أو أي أرتال أخرى تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية، فضلا عن منع حركة الارتال المسلحة داخل العاصمة، إلا بموافقة "قيادة عمليات بغداد"، وفقا لمصادر أمنية تحدثت للوكالة.

وشُكلت لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية "مصلح" الذي اعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وفقا لمصدر حكومي، أفاد بذلك لوكالة شفق نيوز.