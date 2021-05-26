سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T15:22:47+0000
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

شفق نيوز/ طوقت الوية من قوات الحشد الشعبي، يوم الاربعاء، مواقع "مهمة" داخل المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" وسط العاصمة العراقية بغداد، منها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن اربعة الوية من الحشد الشعبي، فضلاً عن قوة من أمن الحشد، طوقت، عصر اليوم، اماكن مهمة داخل المنطقة الخضراء، مبيناً أن من بين تلك المواقع منزلي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللواء ابو رغيف ومبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار المصدر، إلى انتشار تلك القوات أيضاً قرب السفارة التركية القريبة من الجسر المعلق في الخضراء.

وأوضح المصدر، أن تلك القوات قدمت مطالبها مقابل انسحابها من تلك المواقع، هي استلام القيادي في الحشد المعتقل قاسم مصلح ، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

وأغلقت الفرقة الخاصة العراقية، في وقت سابق اليوم، المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" بالكامل، فيما نشرت الدبابات التابعة للجيش وأغلقت مداخل المنطقة الواقعة وسط العاصمة بغداد.

ويأتي هذا التحرك، بعد انتشار سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء، وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال القيادي في الحشد "قاسم مصلح"، في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وعلى إثر ذلك، صدرت توجيهات عسكرية "تقيد" حركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد، تضمنت منع دخول جميع الارتال المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي أو أي أرتال أخرى تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية، فضلا عن منع حركة الارتال المسلحة داخل العاصمة، إلا بموافقة "قيادة عمليات بغداد"، وفقا لمصادر أمنية تحدثت للوكالة.

وشُكلت لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية "مصلح" الذي اعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وفقا لمصدر حكومي، أفاد بذلك لوكالة شفق نيوز.

 

related

الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء بشكل كامل

Date: 2020-10-27 11:16:20
الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء بشكل كامل

الكاظمي يوجه ضربة مفاجئة للحشد والأمن الوطني

Date: 2020-09-24 17:05:27
الكاظمي يوجه ضربة مفاجئة للحشد والأمن الوطني

هجوم الخضراء.. الكاظمي يعلن توقيف مشتبه بهم وقادة أمن

Date: 2020-12-21 18:07:20
هجوم الخضراء.. الكاظمي يعلن توقيف مشتبه بهم وقادة أمن

انتشار سيارات عسكرية للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

Date: 2021-05-26 13:07:21
انتشار سيارات عسكرية للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

الكاظمي يكلف قوة خاصة بقيادة الزهيري لحماية "الخضراء" والسفارة الأمريكية والبعثات

Date: 2020-09-29 09:09:23
الكاظمي يكلف قوة خاصة بقيادة الزهيري لحماية "الخضراء" والسفارة الأمريكية والبعثات

انفجار في مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد

Date: 2020-08-19 19:09:48
انفجار في مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد

الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بقصف معسكره ويخالف الرواية الرسمية

Date: 2019-07-21 17:00:05
الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بقصف معسكره ويخالف الرواية الرسمية

انفجار يستهدف منزل عنصر بالحشد الشعبي

Date: 2021-03-03 20:54:09
انفجار يستهدف منزل عنصر بالحشد الشعبي