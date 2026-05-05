الولايات المتحدة: ميليشيات متحالفة مع إيران تخطط لهجمات داخل العراق

حذرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، يوم الثلاثاء، من أن ما وصفته بـ "الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران" تواصل التخطيط لهجمات ضد المواطنين الأميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وقالت السفارة في تحذير أمني صدر اليوم، إن "الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد المواطنين الأميركيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق"، مضيفة أن "بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل تقديم غطاء سياسي ومالي وعملياتي لهذه الميليشيات الإرهابية".

وأكدت السفارة أن تحذير السفر إلى العراق لا يزال عند المستوى الرابع "عدم السفر"، داعية المواطنين الأميركيين إلى "عدم السفر إلى العراق لأي سبب" و"المغادرة فوراً" في حال وجودهم داخل البلاد.

وأشارت إلى أن المجال الجوي العراقي أُعيد فتحه مع تشغيل رحلات تجارية محدودة، محذّرة في الوقت ذاته من مخاطر مستمرة في الأجواء تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف.

وبينت، أن بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل عملها رغم أمر المغادرة الإلزامية، لتقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين، داعية إلى عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب المخاطر الأمنية.

كما لفتت إلى استمرار تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، بما في ذلك خدمات التأشيرات، مع توفير المساعدة للحالات الطارئة عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت أن الرحلات التجارية متاحة من دول مجاورة مثل الأردن والكويت والسعودية وتركيا، إضافة إلى بقاء المنافذ البرية مفتوحة، مع ضرورة الالتزام بإرشادات السفر والتنبيهات الأمنية.

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل متابعة التحديثات الأمنية، وتجنب أماكن الاحتجاجات، والحفاظ على الجاهزية للطوارئ، والتواصل المستمر مع ذويهم.