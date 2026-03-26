الولايات المتحدة: لا تسافروا إلى العراق.. غادروا فوراً إذا كنتم هناك

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الخميس، تحذيراً أمنياً جديداً دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق ومغادرته فوراً، مشيرة إلى تهديدات أمنية متصاعدة وهجمات استهدفت أميركيين ومصالح مرتبطة بالولايات المتحدة.

وقالت السفارة في "تنبيه" صدر، اليوم،: "لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فوراً إذا كنتم هناك"، مؤكدة أن ما وصفته بـ"ميليشياتموالية لإيران شنت هجمات واسعة على مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان".

وأضافت أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لا تزال مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، لمساعدة المواطنين الأميركيين داخل البلاد، محذرة في الوقت ذاته من التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأشارت السفارة إلى أن إيران والجماعات الموالية لها "تشكل تهديداً كبيراً للسلامة العامة في العراق"، مبينة أن هذه الجماعات استهدفت مرافق دبلوماسية وشركات وبنية تحتية للطاقة ومواقع يُعتقد ارتباطها بالولايات المتحدة، إضافة إلى مطارات تجارية وفنادق يرتادها أجانب، مع تحذير من احتمال اختطاف أميركيين.

ولفتت إلى أن الأجواء مغلقة ولا توجد رحلات تجارية من العراق، فيما تبقى الطرق البرية إلى الأردن والكويت والسعودية وتركيا مفتوحة مع توقع تأخيرات طويلة، داعية المواطنين الأميركيين إلى المغادرة عبر هذه المنافذ.

وأوضحت أن الخدمات القنصلية الروتينية متوقفة، بما في ذلك خدمات التأشيرات، داعية مواطنيها إلى المغادرة فوراً، وتجنب التجمعات والمظاهرات، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والاحتفاظ بإمدادات من الطعام والماء والأدوية، ومتابعة تحديثات وزارة الخارجية الأميركية.