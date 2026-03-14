الولايات المتحدة تحذر مواطنيها: غادروا العراق "فوراً" و لا تقتربوا من السفارة

شفق نيوز- بغداد

جددت السفارة الأميركية في العراق، يوم السبت، دعوتها لمواطنيها إلى مغادرة البلاد "فوراً"، محذرة من هجمات "عشوائية" للميليشيات الموالية لإيران، فيما حثتهم على عدم الاقتراب من السفارة في بغداد والقنصلية بأربيل.

وقالت السفارة في تنبيه أمني صدر يوم السبت إن "الميليشيات الموالية لإيران شجعت ونفذت هجمات عشوائية ضد المواطنين الأميركيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان".

وأضافت أن المنطقة الدولية في وسط بغداد تعرضت لهجمات متكررة وبقيت مغلقة مع استثناءات محدودة، مشيرة إلى وقوع هجمات أيضاً في محيط مطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية هناك.

وحذرت السفارة المواطنين الأميركيين من محاولة الوصول إلى مقرها في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب استمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية.

وأكدت أن تحذير السفر إلى العراق لا يزال عند المستوى الرابع "عدم السفر"، داعية الأميركيين إلى مغادرة البلاد فوراً بسبب مخاطر الإرهاب والخطف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية.

كما أشارت إلى أن الميليشيات الموالية لإيران استهدفت منشآت دبلوماسية أميركية وشركات وبنية تحتية للطاقة، إضافة إلى فنادق يرتادها أجانب، مبيّنة أن الأميركيين يواجهون أيضاً خطر الاختطاف.

وأوضحت السفارة أن الرحلات الجوية التجارية لا تعمل حالياً من العراق، لكنها أشارت إلى وجود طرق برية مفتوحة إلى الأردن والكويت والسعودية وتركيا قد تستخدم للمغادرة، مع احتمال إغلاقها في أي وقت.

وأضافت أن السفارة في بغداد والقنصلية الأميركية في أربيل علقتا جميع الخدمات القنصلية الروتينية، مع الإبقاء على قنوات اتصال للحالات الطارئة.

وكان مصدر أمني قد كشف، في وقت سابق، عن تدمير منظومة اتصالات فضائية داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد إثر هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة، مشيراً إلى أن المنظومة كانت مخصصة لتأمين تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للكوادر الدبلوماسية.