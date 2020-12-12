الوعد الصادق في البصرة: القبض على 37 مطلوبا وضبط أسلحة ونقود مزورة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم السبت، نتائج عملية الوعد الصادق التي انطلقت صباح اليوم في محافظة البصرة.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون في محافظة البصرة.

وأضاف البيان أن "مجمل نتائج عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة اليوم السبت، للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة، القبض على ٣٧ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط ١٢ بندقية آلية كلاشنكوف ومسدس عيار ٥ / ٨ وهاون عدد 2 عيار ٨٢ملم و٤ أخرى عيار ٦٠ ملم وسبطانة عيار ٢٣ ملم وأخرى عيار ٥ / ١٤ ملم وسبطانة عيار ٥ / ١٢ ملم ومجموعة رمي لرشاشة عيار ٥ / ١٤ ملم و٥٨ مقذوف عيار ١٠٠ ملم و٣ قنابر قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و٥ أخرى عيار ٦٠ ملم و٣ رمانات يدوية و٣ مخازن بندقية سعة ٣٠ اطلاقة فارغ.

وأشار البيان إلى ضبط ١٢١ ورقة نقود أمريكية مزورة فئة ١٠٠ دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بلغت (٣٢٥٥٠٠٠) دينار عراقي٠